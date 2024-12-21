呃交通傷亡援助金 涉款200萬拘39人

自編自導自演 偽造醫療證明詐騙 社會福利署早前經內部審查，揭發有交通意外傷亡援助的申請人以虛假醫療證明文件申請援助，並繼今年10月至11月後，於本月上旬再向執法部門轉交更多可疑個案跟進。執法部門經深入調查後，發現有申請人提交偽造病假紙，遂於本月16日至19日展開代號「破惑」行動，以涉嫌「串謀詐騙」罪及「欺詐」罪拘捕24男15女（年齡介乎19歲至48歲），他們分別任職文員、銷售員、運輸工及報稱無業等，現已獲准保釋候查，須於2025年1月中旬報到。

行動中，檢獲部分用作申請援助金的偽造病假證明、收取援助金的銀行戶口卡及被捕人的手提電話。執法部門指，被捕人士涉嫌在2021年9月至2024年6月期間，一共申請合共200萬元的津貼，其中金額最高為15萬元。

有關申請一共涉及33宗交通意外，部分個案相信涉及有組織性、自編自導自演的交通意外，其中一宗意外更牽涉13名被捕人，幸好社署及時轉介個案跟進，大部分個案款項並未批出。執法部門批評涉案人士自製交通意外造成交通阻塞，影響社會運作，更會浪費緊急資源，影響真正需要緊急服務的市民。

早前已275人落網 可囚14年 社會福利署則表示，今年3月起發現有交通意外傷亡援助的申請人提交虛假醫療證明文件，隨即轉介執法部門並進行聯合調查，當中有275人已於10月至11月被捕。社署於本月再轉介多宗可疑個案，並由執法部門再拘捕多39人，涉嫌欺詐交通意外傷亡援助。社署會繼續全力配合警方調查，打擊相關罪行。

社署稱一直有嚴格審核每宗交通意外傷亡援助申請，並已加強抽查申請人提交的醫療證明文件。如懷疑任何個案涉及虛假醫療資料、欺詐或其他刑事成分，社署定必轉交執法部門調查，並向有關人士追討其多領的援助款項。

詐騙交通意外傷亡援助金屬刑事罪行，可根據《盜竊罪條例》（第210章）被起訴，一經定罪，最高可被判入獄14年。