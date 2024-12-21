應付新冠流感襲聖誕 普通科門診增至18間

長假期特別措施 亦加開資助中醫 嚴冬已至，新冠及流感俱升溫！衞生防護中心聯同醫管局昨日公布冬季長期流感及新冠應對措施。防護中心指，近期流感及新冠活躍程度漸升，隨天氣逐漸轉冷，料於數周會轉趨活躍！醫管局則宣布，今日起啟動服務高峰期特別措施，於長假期間額外加開4間普通科門診診所，連同原本的14間，會有18間診所於長假期提供服務，提供約一萬至1.2萬個額外名額，同時加開政府資助中醫門診服務。當局希望可紓緩急症室緊張情況，目標每日為急診室減少約300宗至500宗個案。

防護中心發言人指，最新檢測中，呼吸道樣本對流感病毒呈陽性的百分比、公立醫院流感入院率、普通科門診及私家醫生診所的流感病例等數據均顯示，近四周本地流感活躍程度由低水平漸漸上升。而新冠亦見類似情況。發言人又指，疫苗有助預防流感及新冠重症，呼籲幼童、長者，以及高危人士最快接種疫苗。

推急症室特別退款安排 醫管局總行政經理（聯網運作）李立業表示，當局已將撥款中約7億元分配作預先規劃服務，包括計劃增加153張新病床，增聘醫護人手，及以特別酬金鼓勵醫護於服務高峰期工作，期望急症室和內科部門能於繁忙日子增加一成至兩成人手。而局方亦將於聖誕節等長假期期間，再次實施急症室特別退款安排，未就診的病人可於24小時內申請退回180元登記費。

另外，醫院指揮中心亦會協調出院流程，支援入院、出院及轉院等安排。局方人員亦將會增加對安老院舍的支援，如為有需要長者提供遙距診症、為職員提供培訓等。

重症上升 較前周多奪5命 據防護中心最新數據顯示，公共衞生化驗服務處收集的呼吸道樣本，對新冠病毒呈陽性比率由前一周的0.59%升至0.81%，雖未見學校或院舍爆發個案，惟重症及死亡個案亦較前一周多一宗。

流感方面，中心數據指出，醫院急症科接收的病人中，有流感症狀的比率輕微上升，而幼兒中心及幼稚園的發燒比率亦見增加。

雖然學校及院舍爆發個案數字與前一周相若，但確診流感的重症個案死亡率明顯上升。前一周共錄得4宗重症，其中一人死亡，惟新一周就錄得6宗重症，當中5名患者死亡。