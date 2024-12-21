6大熊貓化身旅遊大使 與張家朗切磋劍藝

【本報訊】大熊貓熱潮不斷，6隻香港大熊貓將變身為「香港旅遊大使」召集世界好友暢遊香港。而旅遊發展局今晚發布的宣傳片中，「劍神」張家朗會與國寶即場切磋劍藝。旅發局另公布，11月初步訪港旅客為357萬人次，按年上升8%，其中非內地旅客佔超過100萬人次，創全面通關後單月新高，按年升幅近20%。

首11月4025萬人次旅客訪港 旅發局表示，累積計算，今年首11月共錄得約4,025萬訪港旅客人次，按年增加34%，當中約半數為過夜旅客。其中菲律賓市場保持強勁增長勢頭，首11個月的旅客量已超越疫前（2018年）的全年水平。局方預料，乘着12月舉行的「香港繽紛冬日巡禮」及「香港跨年倒數」，以及內地恢復及擴大深圳赴港旅遊「一簽多行」，相信能吸引更多旅客來港旅遊，感受香港濃厚的冬日佳節氣氛。

旅發局亦製作全新大熊貓宣傳片，大熊貓家族以「旅遊大使」身份帶領觀眾體驗香港特色之旅，包括在茶餐廳品嘗絲襪奶茶和地道小食；到訪世界級文化博物館，並抵達啟德體育園，與兩屆奧運金牌得主「世一劍神」張家朗切磋劍藝。

「熊貓香港親友會」亦將穿梭全港熱點，例如中環碼頭、半山扶手電梯。尖沙咀、銅鑼灣等熱門旅遊區則由下月開始，設置戶外大型立體廣告。