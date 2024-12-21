球星提早離場簽名會 球迷失望 豪花6800元買門票 稱已報案

【本報訊】政府欲催谷盛事振興經濟，但邀請國際班霸訪港後卻接連爆甩轆事件，繼年初國際邁亞密訪港表演賽、爆出球王美斯缺陣的連串風波後，香港大球場昨晚舉行「Legend Assemble 傳奇球星表演賽系列—皇馬球星對巴塞傳奇」，到港作賽的皇馬名宿費高（Luis Figo）等一眾球星昨早要出席球星簽名會，期間疑有球星不滿大會安排提早離場，致豪花6,800元購門票的球迷未能取得偶像簽名及合照。皇家馬德里香港官方球迷會其後在社交平台發貼，聲稱已向執法部門備案，並要求大會作進一步補償。

有消息指，事發時，部分已購買6,800元門票的球迷正輪候入場，當時場內已有逾百人，據悉，大會原安排兩名球星同坐，讓球迷取簽名及合照，但有球星疑不滿安排混亂而離場，正在排隊的不少球迷失去索取簽名及合照的機會。

促主辦方盡快補償 皇家馬德里香港官方球迷會稍後在社交平台發文，指在場的大會負責人事發時向球迷會會員承諾，會再安排與球員大合照，目前已將球迷總計45件波衫或簽名品交予球員，待他們簽名後歸還。該球迷會希望主辦方盡快作進一步安排及補償球迷，並聲稱已向執法部門備案。