郵輪碼頭又出事 逾百旅客排隊等的士

【本報訊】聖誕假期將至，再有兩艘郵輪抵港，兩艘船均以香港為母港，分別為本月已經4度訪港的「海洋光譜號」，以及自11月起已訪港5次的「歌詩達莎倫娜號」。前者於昨早約7時完成日本行程後返港，本報記者到啟德郵輪碼頭視察，惟到場的士較為零星，約3分鐘至5分鐘才有一架車，最高峰時間有百多名旅客大排長龍，而選擇乘搭巴士、小巴的旅客則較少。

大半句鐘人潮始減退 依記者現場所見，郵輪抵港後有職員協助打點，入境手續過程大致暢順。不過的士不足的問題仍然未解決，的士站頭出現長長人龍，到場的士則較少，約大半小時後人潮才逐漸減退。的士司機楊先生表示，得悉郵輪抵港，昨日早上提早到場輪候載客，惟初時只得約10輛的士，旅客不久後便開始要排隊等候。

有一對港人夫婦表示，今次是第3次參與郵輪旅程，兩人指昨早的士站內大排長龍，較前兩次等候所需時間長，令其有失預算，但認為今次落船入境安排順暢，碼頭交通指示清晰，職員亦有協助提醒；余女士由廣州來港乘坐郵輪。她表示，返港後將與子女留港觀光，打算前往海洋公園遊玩，又指郵輪碼頭設施方便，環境亦較去年改善。