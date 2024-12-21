3陸路口岸日均共57萬人次出入境

【本報訊】每逢假期便有大批港人北上，今日揭幕的聖誕新年長假期，入境處估計羅湖、落馬洲支線及深圳灣3大陸路口岸每日平均共有約57萬人次出入境。

入境處彈性調配人手疏導 至於除夕跨年倒數煙花匯演後的跨境安排，本港與內地有關部門已商討延長跨年夜的關口服務時間，包括建議深圳灣口岸改為通宵服務；羅湖口岸的服務延長至翌日凌晨2時，現仍待國家口岸部門審批。而港珠澳大橋口岸以及落馬洲/皇崗口岸在除夕夜會如常24小時通關。

入境處表示，羅湖、落馬洲支線及深圳灣3個管制站在假期中會非常繁忙，預計每日平均分別約有23.5萬、20.3萬及13.1萬人次出入境。

而為疏導假期期間的旅客流量，處方已減少前線人員休假，彈性調配人手，並會加開檢查櫃台及通道以疏導人流及車流。該處亦會增派保安人員協助維持旅客過關秩序。

此外，入境處會同執法部門、香港海關和港鐵在羅湖管制站成立聯合指揮中心，相應部署及採取措施疏導人流，本港將與深圳邊檢總站等內地部門緊密聯繫，密切留意人流情況及在有需要時採取適當分流疏導措施，確保過關人流暢順。