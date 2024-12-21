兩入境處高層赴3邊境管制站 視察準備工作

【本報訊】 隨着「一簽多行」個人遊簽注恢復及假期臨近，香港入境處預計即將到來的聖誕與新年假期是出行高峰期。入境處兩位長官昨日前往多個邊境管制站巡視，以應對即將到來的出入境高峰。入境處亦提醒，應提早規劃行程，盡量避開繁忙時間出入境。入境處亦呼籲，市民出發前除應帶齊證件，還應檢查各種必須證件的有效期。另外，若曾登記使用快捷e-道的香港居民換了新身份證必須重新登記。

副處長程和木助理處長樊曉聲同行 入境處預計即將到來的節日假期會令管制站出入境旅客量顯著上升，入境處副處長（管制、簽證及證件）程和木與助理處長（管制）樊曉聲昨日前往落馬洲支線、深圳灣及高鐵西九龍3個管制站，視察與了解各個管制站應對假期出入境高峰期的準備工作。

同時，入境處亦提醒有出入境需要的人士，想過關時更方便快捷，需要預早規劃行程，避免在繁忙時間出入境。入境處呼籲，旅客在過關前往內地時，應謹記帶備身份證明文件及前往內地的有效旅行證件。香港居民出門前應檢查回鄉卡的有效日期，而香港非永久性居民則須帶同其有效的智能身份證及簽證身份書或旅行證件過關。

非觸式e-道服務已擴至所有管制站 另外，現時入境處已在各管制站裝設約700條e-道。已登記使用快捷e-道的香港居民如換領了新的身份證，必須重新登記，才可繼續使用快捷e-道。此外，「非觸式e-道」服務現已經擴展至所有管制站，已登記的合資格香港居民可透過「非觸式e-道」手機應用程式產生加密二維碼進入e-道，再配合容貌識別技術核實身份自助辦理出入境檢查手續。