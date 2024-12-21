市民寧外遊吃買玩 港店度淒冷聖誕

今起至元旦 料逾1300萬人次過關 聖誕新年假期將至，本港今日起踏入假期出入境繁忙期，入境處預計，今日（21日）至明年1月1日，將有1,307萬人次出入香港，人次較去年同期的903萬大增44.7%，並已貼近2018年的高峰（見表）。不過，出入境人次雖逼近高峰，仍離不開出境多、入境少的困境，有調查訪問了529名青年男女，逾三成受訪男女表示假期中會與戀人北上慶祝及消費，亦有逾40%受訪者計劃與戀人外遊。以上數字反映市民留港度聖誕意欲不高，對香港的零售市道可謂壞消息，生意恐難見起色，商戶勢度過一個淒冷的聖誕節。

入境處昨日公布，今日起到2025年元旦日的12日，預計有1,307萬港人及旅客出入境，人次較去年同一時段的903萬人次大增，人流往來密切，與港人出境旅遊、深圳市恢復一簽多行及內地旅客到港過聖誕有關。翻查過去幾年的數據，撇除反修例事件及疫情的幾年，今年出入境人次已恢復到疫情前，並已貼近2018年高峰的1,349萬人次。

「受惠」南韓戒嚴風波 赴日台客升 不過，聖誕新年長假期一向是港人外遊高峰，今年也不例外，航空公司外遊票務早在上月已經向隅，早前南韓爆出戒嚴風波後，部分外遊者調整計劃，轉往日本及台灣遊玩，令兩假期路線十分火爆。

機管局料聖誕假期單日20萬人離港 港人熱衷外遊，有交友約會公司於11月底至12月初舉行的調查亦可見一斑，該公司以電話及網上問卷方式，訪問了529名香港男女，發現不少情侶計劃假期中北上或外遊，受訪男士選擇到海外旅遊或北上的人數，分別佔42%與35%；女士則有52%受訪者希望到海外旅遊。機管局日前預計，聖誕假期中單日會有20萬人次離港，較去年聖誕外遊高峰時每日不足14萬人次增逾三成多。

談到假期消費，有逾半受訪男女（56%、66%）估計今年的整體花費會比去年增加，21%受訪男士估計比去年消費增加20%；42%受訪女士則會增加消費10%。亦有不少情侶計劃吃聖誕大餐，逾五成男女（53%、51%）預料今年在聖誕大餐上的花費介乎501至1,000元。

大量港人聖誕外遊，零售市道生意恐難見起色。 近年聖誕新年假期出入境人次 內地旅客會特意來香港度過聖誕佳節。 聖誕節假期間，不少情侶計劃外遊或北上迎新年。