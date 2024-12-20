新興毒品氾濫 規管落後埋禍

香港曾被聯合國點名為區內毒品中轉站，毒品氾濫程度可想而知，如今更有「太空油」新型毒品興起。由於法例落後，太空油至今未被明文定為毒品，但一樣會造成上癮，而且更易被傳播。有機構調查更發現，青少年吸食太空油的比率急增。少年智則國智，少年強則國強，少年沉淪毒海則會怎樣，思之令人惴惴不安。

香港基督教服務處調查顯示，過去首次吸毒平均年齡為25至40歲，但現時平均年齡大幅降低，首次吸毒平均年齡為19.5歲，最年幼僅9歲，令人震驚。最常吸食的毒品依次為大麻、氯胺酮及可卡因，但隨着新興毒品太空油大行其道，吸食太空油的比例急速增至8.6%，情況令人憂慮。

資料顯示，太空油是一種非法混入有害物質的煙油，一般透過電子煙產品吸食，沒有標準成分，但主要成分通常為一種名叫依托咪酯、須醫生處方的麻醉劑。依托咪酯屬《藥劑業及毒藥規例》管制下的第1部毒藥，非法供應或使用，一經定罪，可判監禁。然而，依托咪酯並未納入《危險藥物條例》（即毒品），以致打擊力度不足，法律阻嚇性成疑，規管落後，明顯存在漏洞。

有社工指出，太空油易於收藏，價錢亦不貴，一粒太空油煙彈售價僅約50至100元，青少年也能負擔，也容易產生並非毒品的錯覺，故令太空油的傳播更快速和廣泛。調查顯示，近半吸毒者透過「朋友/同學」取得毒品；吸毒地點亦以私人地方為主，多達八成在「家中、同學或朋友家中」吸毒，令吸毒更隱蔽。精神科醫生強調，太空油一樣會上癮，損害腦部結構、功能等，而且情況往往不可逆轉。過去一年接收不少吸食太空油的青少年案例，均現情緒不穩、精神錯亂、身體肌肉活動受阻，可見問題嚴重，絕非鬧着玩。

當然，若說當局沒有察覺問題的嚴重性並不公平，海關在過去一個半月內偵破了11宗有關太空油的案件，檢獲18公斤由印度寄來本港的依托咪酯，有關粉末可製成5萬4千多個太空油煙彈，市值1,900萬元，拘捕5名收件人。但相對於市面的流通程度，檢獲數字只是冰山一角。尤其太空油在2019年疫情期間已開始湧現，港府卻漫不經心，直到問題愈演愈烈，才施施然表示，擬明年上半年完成將依托咪酯列為危險藥物（即毒品），擺明落後於形勢，後知後覺。

加強管制後，非法管有或吸食、吸服、服食、注射含有依托咪酯的太空油，最高刑罰為監禁7年及罰款100萬元；販運或非法進口該等物質，最高刑罰為終身監禁及罰款500萬元。雖然罰則大幅提高，但亦有社工明言，本港至今未有法例禁止在非禁煙區吸食電子煙，意即不全面禁止電子煙，仍有機會出現太空油2.0或3.0一類麻醉產品。

說到底，解鈴還須繫鈴人。政府必須完善法例、加強打擊之餘，亦要了解青少年之所以誤入歧途，大都跟缺乏家庭溫暖、無人關心有關。由此可見，要真正將青少年導向正軌，父母關懷和學校教育缺一不可。