笑看天下：慶生日拒傳召心態

南韓戒嚴聯合偵查組周三傳召涉嫌內亂等罪嘅總統尹錫悅，但他拒絕傳召並未到案。尹錫悅涉嫌叛亂和濫權，憲法法院向總統室和尹錫悅官邸分別發送彈劾決議書等文件，但因收件人不在和總統警衞處拒收而未能送達。

尹錫悅一味不合作及逃避，調查處轄下聯合偵查組是否冇佢符？相信偵查組會以其他方法再發出傳票，務求交到佢手上。如今總統警衞處以尹錫悅不在為由拒收，官邸警衞也不願轉交。總統警衞處指由於牽涉軍事機密和公務，依法拒絕配合偵查組扣查伺服器要求。好明顯，要不是「身有屎」，何以如此頑抗不合作？調查人員相信伺服器保存了尹錫悅和警察廳廳長趙志浩等人的加密通訊紀錄，係戒嚴案嘅重要線索，調查人員周二曾遭總統府警衞處拒絕入內調查，雙方對峙8小時。

此外，代理行政安全部長職務嘅高綺童承認，本月3日舉行嘅國務會議未留紀錄。有觀點指出，會議冇按照正常流程舉行及未留紀錄，因此戒嚴在法律程序上存在漏洞。大檢察廳前日決定，把尹錫悅及前行政安全部長李祥敏涉嫌發動內亂一案，移交公調處處理，防止重複查案。警方既然已將尹錫悅、前防長金龍顯、國防部防諜司令部司令呂寅兄、李祥敏相關案件移交公調處，按理檢方不應自行偵辦，重複傳喚尹錫悅，除了引發偵查系統混亂，也令尹錫悅有灰色地帶拒絕傳召。韓聯社報道，拒絕受查嘅尹錫悅18日喺家中過生日，看來心情還不錯，其夫人未知有否為佢獻唱生日歌？

魯迅說過，人民在欺騙和壓制之下，失了力量，啞了聲音，至多也不過有幾句民謠。「天下有道，則庶人不議。」就是秦始皇隋煬帝，他會自承無道麼？尹錫悅拒傳召或許也是這種心態！