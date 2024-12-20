撥亂反正：耶倫警告 賊喊捉賊

任期尚餘一個月的美國財長耶倫，日前談及美國以至全球未來的經濟、財政和金融、貿易狀況。她首先警告候任總統特朗普，揚言向美國各個主要貿易夥伴加徵關稅，可能會大幅增加美國家庭的生活成本，破壞現屆政府和聯儲局在壓抑通脹方面取得的進展。

耶倫又透露，華府正研究進一步打擊俄羅斯的原油出口收入，以及不排除制裁被指協助俄國規避西方制裁的中國銀行。對於有指中國考慮透過讓人民幣貶值，來應對特朗普的加稅措施，以維持中國貨的出口競爭力，她聲稱美國財政部有足夠工具，來強烈回應外國的操控匯率行為。

加徵關稅會導致物價、通脹上升，高中經濟學都有教，特朗普及其一大堆財金專家也不可能不知，但出自耶倫把口則有點搞笑。首先提出向中國貨品大加關稅的確為特朗普，但現任總統拜登上場後並未有將其撤銷，並且不斷以國家安全、侵犯私隱或產能過剩等藉口，對更多類別的中國貨施加進口限制，實際效果與加稅無異，而耶倫正是有關制裁措施的支持者以至倡議者。

再者，美國近10年的高通脹問題，主因並非關稅，而是因為政府財赤嚴重，要不斷發債借錢及狂印銀紙找數，再加上聯儲局之前多年來的量化寬鬆政策，自然令通脹居高不下。耶倫擔任聯儲局主席及財長期間，美國債務總額累積增加超過15萬億美元，她對通脹問題作出警告，實為賊喊捉賊。

至於指控中國操控匯率，近年內地經濟放緩，資產貶值，中央政府被迫效法美國大搞量化寬鬆救市。如果人民幣可以自由交易，應一早已大幅貶值，幸得政府「操控」才得以維持穩定。耶倫作為知名經濟學者，又豈會不明箇中道理？