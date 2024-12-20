筆下風雲：敢於駁嘴 平步青雲

自從反對派被掃入歷史垃圾堆後，過去笨嘴笨舌的港官個個脫胎換骨，搖身一變成為反駁隊急先鋒。例如以追星聞名的文體旅局局長羅淑佩，坐上官場白金升降機，短時間內不停升職。原因就是她伶牙俐齒，敢於面向公眾做解說。

最近羅局長又展示其三寸不爛之舌，跟立法會議員「駁火」。選委界立法會議員何敬康日前在社交平台發文，指紅館「人影都冇隻」，認為康文署沒有物盡其用，提升紅館出租率，也沒有做好「演唱會經濟」。羅淑佩見狀隨即反擊，揚言紅館場外看似靜悄悄，其實歌手正於館內綵排得如火如荼，紅館過去3年使用率均為100%。

紅館使用率是否達到100%，實在惹人疑竇。何敬康再發文，批評紅館多次拒絕歌手租用申請，審批準則不清不楚，「多年來一直予全港申請人的印象就是無準則」。他引述康文署數據，過去3年紅館共舉辦311場活動，即每年僅舉辦百多場活動，而拒絕的活動則多達441宗，質疑場地流轉太慢，促相關部門公開拒絕申請的原因，以及交代審批機制。

據悉有歌星申請紅館7次才獲批，另有歌星連續22次被拒申請且不獲解釋。康文署審批準則不清，已是不爭的事實，並非局長敢於駁嘴就能蒙混過關。在事事講求公開透明、政府提倡KPI的今時今日，黑箱作業肯定不是港人所樂見。

說來實在令人慨嘆，現今官員個個口說虛心接受意見，實際個個罵不得，稍有不同聲音即跳出來反駁，總之聲大就係啱晒。只要敢於駁嘴，就等於敢於做事，於是就可以升官發財，至於是否真正有政績則無人深究。說到底，政府不是做甚麼都對的，合理意見便應該接受和加以改善，駁嘴只會顯得自己更加理虧。