龍吟虎嘯：不妥特朗普甚於普京

拜登政府正竭盡所能於明年1月20日交出權力之前，把世界上和美國有關的戰爭擴大，把局勢搞得更亂。所為何事呢？當然是為了把拜登4年來推行的「全球戰略」繼續下去，最少不能讓特朗普上台後輕易「腰斬」。

對美國的民主政治、政黨政治而言，輪流執政的政客制訂內外政策，往往是一定要互為相反和對立的，你要東，我偏要西；你要左，我偏要右；你要緊，我偏要鬆；你要打仗，我偏要反戰……基本上是為反而反，無所謂誰對誰錯。他們也知道，自己的戰略、政策成敗與否，不在對錯，而在於自己能否長期掌權堅持下去，權力一丟，就只有敗。然而在下台之前，一定要給對手製造麻煩，讓他難以收科；他收不了科，一晃4年，自己這邊就能翻盤。

在目前局勢下，拜登只要把這場俄烏之戰極力擴大，在世界各處點燃不利俄羅斯的火頭，特朗普「24小時結束俄烏之戰」不但成為癡人說夢，而且會演變成歐洲之戰、美俄之戰、世界大戰，這樣的局面只要拖上兩年，一切完全不同，特朗普不會有機會亦難以改變拜登的路線。

拜登挑起這場俄烏之戰以打壓俄羅斯，其實是沒有必要的，他也打不垮俄羅斯。冷戰結束，蘇聯解體，經過幾輪折騰，美俄關係雖然不諧甚至緊張，但莫斯科早已威脅不到美國和歐洲，美國要想繼續摁住俄羅斯乃至進一步肢解俄羅斯，有的是辦法，俄羅斯只能周旋，被動應對。然而，民主黨的拜登政府出於冒進、出於輕視、出於過高的估計自己，偏偏要向俄羅斯施加戰爭壓力，把烏克蘭當槍使，逼俄羅斯總統普京「先發制人」阻止「北約東擴」。

拜登的誤判、輕視、冒進，犯下戰略錯誤，但是他不甘心，要在下台之前擴大俄烏戰爭，這就錯上加錯。然而，拜登不以國家利益計，而以自己的「功名」利益計，以針對政敵計，他顧不了那許多。拜登「不妥」特朗普，和特朗普對着幹，分分鐘超過普京。