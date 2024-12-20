坦言集：不應救市

市場上普遍要求政府救樓市、救股市，似乎他們便代表了社會的要求，代表經濟發展的大趨勢。但是，股市、樓市為甚麼要救呢？

表面上是樓價、股價跌得太厲害，可是，股市與經濟的關係並不完全。中國內地股市上市企業佔國內企業的比例有限，參與股市的投資者也只是社會人口一小部分，樓市亦然，且兩者都可有人為操作，過往的泡沫並不代表經濟的實質表現，更多是投機炒作的結果，樓市更可能供應超越需求，正造成巨大的浪費。

股市與樓市在過去泡沫時期，已脫離了與實質經濟的真實聯繫，由資金和投機心理推動。資金往往是自我循環，不是如教科書所說作為實質經濟的融資手段，反過來把資金從實質經濟抽走，打擊實質經濟的發展。更由於炒賣的影響，扭曲經濟的結構平衡，使泡沫之後經濟更難調整，也被迫要用泡沫來解救泡沫，結構矛盾與危機愈積愈大。

救市前若能真實評估經濟情況，從過往的泡沫來着眼，當可認識現時市價之低迷是來自何因。若是由泡沫穿破，經濟無力支撐，經濟下滑是正常的市場調整，救市反而妨礙合理的調整，變成飲鴆止渴。

救市是要求政府入市，或是投入資金，或是減少公帑收入來降低企業成本，兩者都是把資源轉移。從社會與經濟效益來說，政府用公帑或政策救市是否合理？

如果樓市已成泡沫，市場調整把價格下調，可減輕社會的生活與經濟成本，也讓資金從地產抽調出來用在其他產業。調低樓價是減少少數人地產市場的利潤，回饋社會的大多數。在市場調整不足夠的情況下救市，會使公帑資源損失，卻抵擋不了市價的下滑。特別是香港對外開放，資金流轉方便，外來因素影響極大，單靠本地政府之力，不可能抗衡國際經濟的大勢轉變。即使政府要採逆周期財政政策，也應以保社會民生為主，不應替資本冒更大的風險。資本獲利多會轉移海外，或再投入炒賣，一如賭場經濟，最終還是在泡沫穿破時損失。資本這兩樣出路，都不利本地經濟與社會，為何政府還要隨他們的指揮救市呢？

泡沫穿破影響嚴重時，可選擇有利本地利益發展的項目投入，不應一刀切地救市。尤其當前是國際景氣大周期轉折，政府應加強儲備以應付不景氣由外而來的可能長期打擊，不應鹵莽救市。