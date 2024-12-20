12月20日(五)
要聞港聞
電子報
即時新聞
主頁
昔日東方
12月20日 (五)
要聞港聞
兩岸國際
產經
娛樂
副刊
男極圈
體育
馬經
波經
社論專欄
慈善基金
昔日東方
時尚潮流
科技新知
名家專欄
保健．教育
東方日報正論
功夫茶
神州縱橫
世界視線
產評
龍門陣
女子行李藏值776萬海洛英
檢獲懷疑海洛英等證物。
【本報訊】西九龍總區執法部門聯同海關人員，早前根據線報及經調查後，於前晚在香港國際機場入境大堂進行反毒品行動。期間，人員在一名姓陳（42歲）女子的行李箱內，檢獲約11公斤懷疑海洛英，市值約776萬元。該名女子涉嫌「販運危險藥物」被捕，已被扣留調查。
第一手消息請下載on.cc東網
iPhone/
iPad/
Android/
本文連結 :
https://orientaldaily.on.cc/content/要聞港聞/odn-20241220-1220_00176_244/女子行李藏值776萬海洛英
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc