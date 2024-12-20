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女子行李藏值776萬海洛英

檢獲懷疑海洛英等證物。 檢獲懷疑海洛英等證物。
檢獲懷疑海洛英等證物。
【本報訊】西九龍總區執法部門聯同海關人員，早前根據線報及經調查後，於前晚在香港國際機場入境大堂進行反毒品行動。期間，人員在一名姓陳（42歲）女子的行李箱內，檢獲約11公斤懷疑海洛英，市值約776萬元。該名女子涉嫌「販運危險藥物」被捕，已被扣留調查。
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