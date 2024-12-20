跨部門灣仔掃黃拘5北姑

【本報訊】灣仔區執法部門聯同入境事務處人員，早前根據線報及經調查後，於前日下午於區內展開代號「虎尾」的掃黃行動，突擊搜查駱克道及柯布連道多個樓上單位。期間，人員共拘捕5名內地女子（24歲至32歲），涉嫌「違反逗留條件」。所有被捕人已被扣留調查，稍後將交由入境處跟進。