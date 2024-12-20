機場嚴打運毒到港 檢貨值1.6億破83案

暗藏聖誕擺設玩具用品 共拘22人 因應聖誕假期前本地毒品需求呈上升趨勢，香港海關自上月起至本周一（16日），在香港國際機場重點打擊利用空運貨物和旅客走私毒品活動，期間共偵破83宗毒品案，並檢獲約373公斤懷疑毒品，包括大麻、冰毒、氯胺酮（俗稱K仔）、可卡因及太空油，估計市值逾1.6億元，並拘捕22名懷疑涉案人士。

緝獲冰毒按年增逾4倍 調查人員表示，由今年11月1日至12月16日，海關堵截由北美及泰國偷運到港的大麻、來自歐洲的K仔及來自北美的冰毒流入市面。行動中檢獲的大麻約重100公斤，較去年同期上升逾六成；檢獲的冰毒達43公斤，增長逾4倍。

航空旅客方面，海關先後偵破15宗販毒案，拘捕15名旅客（20歲至62歲），檢獲約112公斤懷疑毒品，市值超過4,400萬元。人員分享兩宗案件，其中在11月14日，關員替一名27歲本地男子清關，發現他由法國巴黎出發，經埃塞俄比亞首都亞的斯亞貝巴迂迴到港，路線十分可疑；同時，關員留意到該男子的背囊及手提行李藏有3個毛絨玩具，每個玩具均有被重新縫合的痕迹。關員利用X光檢查該些玩具，顯示內含大量顆粒狀異物，遂拆開玩具作進一步檢查，從中檢獲約11公斤懷疑可卡因，市值約790萬元。

另一案件發生於11月8日，一名62歲外籍男旅客由荷蘭阿姆斯特丹來港，關員在清空該名旅客的寄艙行李後，發現行李箱仍異常沉重，並留意到該行李箱有不尋常的釘裝痕迹，最後循相關痕迹找到夾層，檢獲約62公斤、市值約580萬元的懷疑K仔。

除了上述掩飾方法，販毒集團會把毒品偽裝成日常用品或食品企圖魚目混珠。該15宗販毒案中，過半案件涉及大麻類毒品，毒販會安排年輕男女假扮正常旅客結伴同行，並攜同大型行李箱入境香港，惟行李箱一般不會擺放個人物品，而是直接裝滿大麻花。

汽車安全座椅坐墊掩飾 空運貨物方面，海關在各空運貨站及空郵中心，檢獲約261公斤懷疑毒品，估計市值約1.16億元。其中一宗案件在11月16日偵破，關員根據風險評估，查驗一票由德國到港、報稱為石頭雪人擺設的空運速遞貨物，透過X光揭穿擺設內有大量顆粒狀物體。貨物內有一個以膠袋包裹的陶瓷雪人頭部，關員發現它的重量較一般陶瓷工藝品沉重，而且擺設底部的表層較薄，於是以鑽探工具鑽出一個小孔，透過小孔抽出內部小量晶體狀的物質進行檢驗，經拉曼光譜儀分析確認為K仔。該批毒品重量約8.5公斤，估計市值約412萬元。

而在12月7日，關員查驗一批由捷克經德國到港、報稱裝有汽車安全座椅的空運速遞貨物，同樣發現X光影像可疑。關員檢查時，發現該座椅的坐墊兩側底部有兩條不起眼的裂縫，裂縫內另有暗格，內藏5包顏色不一致的藥丸，經測試後判斷為搖頭丸。毒品重量約2.5公斤，估計市值約42萬元。

共享辦公室淪為中轉站 此外在11月初，海關通過與海外執法機構交流情報，在本港機場及市內截獲4批速遞貨物，檢獲約19公斤、市值約1,000萬元的懷疑冰毒。經深入調查後，海關發現有跨國販毒集團把該批毒品由美國寄赴本港一些共享辦公室，以此作為中轉站，再利用速遞服務把毒品轉運至新西蘭。

而針對販毒集團利用集運方式在本地販毒，海關經一連串風險評估及情報分析後，於兩個分別位於葵涌及大圍的集運商貨倉，檢獲約9公斤液態冰毒、兩公斤大麻及一公斤大麻脂，市值約530萬元。行動中，關員拘捕一名50歲本地男子，他報稱無業，為其中一件貨件的收貨人；就近期氾濫的太空油，機場科人員共偵破11宗案件，檢獲約18公斤由印度寄到香港的依托咪酯粉末，估計足以製成5.4萬個太空油煙彈，市值約1,900萬元。經調查後，海關再在市內拘捕5名收件人。