去年都市固體垃圾量 僅跌2.2%

【本報訊】環境保護署昨日發表的《2023年香港固體廢物監察報告》顯示，去年都市固體廢物總棄置量為397萬噸，較2022年微跌2.2%，人均每日垃圾棄置量為1.44公斤，稍低於2022年的1.51公斤，即只減少約70克。廢物回收率則為33%，較2022年微升1個百分點。

廚餘廢紙塑膠佔最多 去年棄置的垃圾之中，廚餘仍佔29%，其次是廢紙及廢塑膠，分別佔20%及19%，均低於它們佔2022年的相關比重。

回收率則連續3年上升，最新由2022年的32%升至2023年的33%，總回收量增加超過5.5萬公噸。當中在本地循環再造的廢物量於2023年為約45萬公噸，較2022年的約42萬公噸增加8%。

環團綠惜地球表示，廢物量微跌主要由於工商業的廢塑膠（-24.53%）和紙卡版/報刊/辦公室用紙（-42.92%）顯著減少，然而膠餐具（+7%）、工商業廚餘（+18.06%）廢物增加，抵銷部分跌幅。

鑑於去年每日人均廢物量是自1991年以來第7高，綠惜地球促請當局在政府場所以及工商界實行垃圾徵費，並逐步擴至其他場地。

環保署則指，廢物棄置量下降，回收率持續上升，反映政府減廢回收的努力開始收效，又稱會繼續鼓勵私人住宅處所參與《減廢回收約章》，亦向立法會提交條例草案，為生產者責任計劃訂立共同法律框架。