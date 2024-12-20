醫健：職場健康：節日注意健康飲食 享受聖誕樂趣

聖誕節快到了。對於忙碌的上班族來說，節日的歡樂氣氛讓人不禁想放鬆身心，大快朵頤。然而，在追求美食的同時，健康飲食也切勿忽視！以下貼士幫助大家在品嘗美食的同時保持健康。

「三低一高」原則 應對節日大餐 節日聚餐往往是健康飲食的挑戰。但只要記住「低油、低鹽、低糖、高纖」的飲食原則，就能在美味與健康之間取得平衡。

健康主菜：挑選低脂食材，如瘦肉、去皮雞肉和魚類，並搭配大量的蔬菜。

烹調方式：盡量選擇蒸、烤、焗或燒的菜式，避免油炸食品。

小食：進餐前可先進食低脂健康的小吃，或者選擇一份蔬菜沙律或清湯。這不僅增加纖維攝取，也能提升飽腹感，幫助你在主菜面前更容易克制自己。另外，沙律的醬料亦很重要！建議選用檸檬汁或醋等清淡調味，避免高脂肪的沙律醬。

甜點誘惑 聖誕甜點總是難以抗拒，但是高糖高脂的蛋糕、朱古力和糖果很容易讓我們攝入過多熱量。作為替代，可以選擇新鮮水果或乾果，例如草莓、藍莓、橙片等，既能滿足甜食的渴望，又毋須擔心熱量過高。另外，以新鮮蔬菜（如車厘茄、小甘筍條等）、無鹽果仁或小麥餅乾，作為甜點替代品也是不錯的選擇。

飲料選擇 飲料常是熱量陷阱。應盡量選擇清水或檸檬水，亦可在水中加入一些水果片，讓水變得更美味，同時增添天然風味。

吃得愉快不過量 聚會時，很容易不自覺地吃過量。為了控制食物分量，可以選用較小的碟子，或與朋友分享菜餚。用餐時，慢慢品嘗每一口食物，給身體時間感受飽足感。一旦覺得肚飽，便要停止進食。不要勉強吃完碟上的所有食物。

希望大家在聖誕節期間能夠保持健康的飲食習慣，享受快樂時光！

職業安全健康局

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