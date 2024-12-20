再培訓局下年度增學額 最少1.5萬個

【本報訊】因應《施政報告》提出改革僱員再培訓局、加強本地勞工培訓的政策措施，再培訓局的培訓課程由明年1月1日起，不設學歷上限。其服務對象擴大至全港15歲或以上的本地勞動人口，以鼓勵及支援不同階層及學歷的人士持續進修，增值技能，提升本地勞動人口的競爭力。為配合擴大服務對象的安排，再培訓局將在2025至2026年度增加最少1.5萬個年度總學額，並加強推動「技能為本」的培訓策略和課程發展，包括提供更多短期單元式技能提升課程，及發展更多適合較高學歷人士修讀的新技能課程。

現有700課程 涵蓋28行業 因應科技發展推動各行各業數碼轉型，再培訓局於今年4月至12月期間推出「創科‧愛增值」計劃，引入不設學歷上限的特別安排，提供超過50項創新科技相關的培訓課程，協助學員提升職場所需的應用技能。再培訓局亦計劃在2025至2026年度持續增潤「技能為本」的培訓課程選擇，積極配合各行業及不同階層人士的技能培訓需求。

現時，再培訓局提供約700項培訓課程，涵蓋28個行業及通用技能範疇，並為青年、「後50」等不同社群提供專設課程和服務，鼓勵市民參與培訓和投入職場。擁有工商管理學士學位的學員區煒杰修畢「生成式人工智能商業應用證書（兼讀制）」課程，他認為課程有助加深他對不同生成式人工智能工具的認識，讓工作事半功倍。