專家：疫症大流行必重臨 籲做好防範

【本報訊】香港初創新發病毒診斷公司與海內外研究及開發商簽署合作備忘。港大微生物學系講座教授、病毒與疫苗研究中心總經理及科學總監袁國勇昨日出席簽署儀式時表示，疫症全球大流行必然會再次發生，必須做好準備；他又憶述1997年本港禽流感肆虐時，曾建議港官進行禽流感研究，卻被以「啲雞都死晒啦，無啦唔使做」為由拒絕。

指官員應對心態消極

袁國勇在致詞時表示，疫症全球大流行必然會再發生，香港一定要做好準備，市民不應以為過了新冠疫情便沒事。他又指，1997年本港出現禽流感時，曾需殺光全部雞隻，他曾問政府某官員可否資助做禽流感研究，但官員僅回覆指「啲雞都死晒啦，無啦唔使做」，但袁認為不應以這樣的心態面對病疫，他強調候鳥和蝙蝠等病毒載體會到處飛，令病毒傳染開去，香港也需及早做好準備面對。香港初創新發病毒診斷公司屬政府「產學研1+計劃」首批獲資助項目公司，並成功研發出全自動多重診斷系統。創新科技及工業局局長孫東及袁國勇等人昨日到科學園見證簽署儀式。