立會泊位不足 「煲底」續作車場

【本報訊】俗稱「煲底」的立法會示威區，過往黑暴或違法佔中期間常爆發衝突，近年被用作停車場。被問到會否重設示威區，立法會主席梁君彥昨指現時立法會仍有建築工程，又指以往該處是用作上落車，因為車位足夠才「用咗嚟做第二啲嘢」，但現時車位不足。

今年立法會通過46項無法律效力議員議案，早前有報道引述議員認為部分議案措詞和發言內容空泛。梁君彥指議員來自不同階層和界別，部分議案看似空泛，實際上和市民息息相關。他認為議員不是「間接拉布」，舉例議員是「揸住疊紙入去」，不是「企喺度亂咁講」。現時經常有議員出現花邊新聞，被問及如何評論議員表現，他說：「咁佢（哋）有啲花邊新聞咪好囉，有人識佢吖嘛係咪？」他指議員也需要落區見觀眾、市民、社團等，相信議員有尺度。被問到會否考慮連任，他表示現時距離2026年言之尚早。

今屆83法案已通過 較上屆多 立法會今年度舉行36次會議，共331小時，當中3次答問會和互動交流會合共回答49項質詢。會期回答了156項口頭質詢、953項補充質詢、501項書面質詢，通過34條政府法案，163條附屬法例，另有11條法案已首讀並正在審議。他又指本屆立法會至今通過的政府法案增至83項，較上屆同期多48%。

被問到做立法會議員有甚麼條件，他認為：「人哋個個都認為你啱嘅，咁舉手投票支持你咁咪得囉，咁呢個就係最簡單嘅其實。」對於是否需要減人工，他認為本港不應妄自菲薄。他認為重點在於政府要給予市民信心，只要恢復賣地、收回印花稅便能解決財赤。