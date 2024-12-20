醫管局明年中前落實31項檢討建議

【本報訊】醫院管理局在周一（16日）公布成立管治及架構改革委員會。醫管局主席范鴻齡昨日於醫管局大會後表示，委員會在周三（18日）召開首次會議，擬定的職權範圍超出「公立醫院系統管理檢討委員會」提出的31項建議，包括全面檢討臨床服務管理、人事及薪酬制度等。醫管局將於農曆新年後召開第二次會議，並研究進一步推行各項措施，預料可在明年6月底前落實檢討報告的31項建議。范指今次檢討是為醫管局的管治進行「全身檢查」，但不一定會有大變動，推出前會再諮詢持份者。

至於改善事故管理制度上，范鴻齡指日後醫療事故的根源分析委員會均會加入獨立專家成員，期望能制訂相關名冊，以方便進行委任。另外，日後醫療事故解說的程序亦會有所變動，首先會在內部釐清事實，之後向病人及家屬解釋事件，最後才會向外公布。范鴻齡表示日後很大機會會在當局作出公布前已收到醫療事故的消息，強調並非刻意隱瞞，而是按照新指引工作。

病人私隱比公眾知情權重要 范鴻齡又否認是因為怕被指摘遲公布醫療事故，反指過往要在短時間內公布，所以往往未查清楚事實就作出公布，後來又發現有事實並不準確，故要作出修改。另外，過往亦曾發生病人未知事情始末就公布的情況，「有陣時要搶住公布，病人都未知，你就搶住公布，咁病人梗係唔高興」。他指出病人的私隱重要過公眾的知情權，「唔存在話我哋怕你哋鬧我哋，而係要將件事做得好啲」，又強調社會的知情權不會被削減，只是「稍為慢少少」。