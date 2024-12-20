打鼓嶺規劃月底公布 議員反對建污水廠焚化爐

【本報訊】政府計劃本月底公布「打鼓嶺土地用途建議」，有議員預料規劃內容主要涉及教育、文化和旅遊等大板塊，未必會公布太多的細節，但表明反對焚化爐、污水處理廠和屠宰場遷入該區。

指靠近關口 定位應是商貿區 對於早前政府公布第3座焚化爐擬落於北部都會區的消息，身兼打鼓嶺鄉事委員會主席的議員陳月明感到愕然。她指打鼓嶺的堆填區由90年代至今，區內村民真的受夠了臭味的困擾，加上運送廢物車輛沿途有滲漏，二次污染情況很嚴重。雖然當局承諾會關閉堆填區，但要等到2030年，時間實在漫長，若當局決定第3座焚化爐選址打鼓嶺，對區內村民未免不公平，試問誰喜歡在臭味籠罩下居住？

北部都會區第一份行動綱領，擬把污水處理廠和屠宰場放在口岸旁邊，她表示強烈反對。污水廠方面，她認為當局即使強調怎樣以高科技處理，但都擔心有臭味；而屠宰場毗鄰蓮塘口岸，位置亦不恰當，或許有人會說將來北都人口大增，憂慮有關基建設施不到位，可是北都範圍好大，毋須選擇在口岸旁邊，其實很多地方都可以。她指污水處理廠和屠宰場現時位於上水，是否可考慮原址擴建，而打鼓嶺這一條「鄉」不但有20條政府認可的村落，還包括羅湖、文錦渡和香園圍，其定位應是口岸商貿區，宜促進多些產業發展以帶動就業。

提及上月打鼓嶺有農夫遭野豬襲擊，雖然事隔逾一個月，她指傷者仍然留醫。她又指有些農友辛苦種植的粟米亦被野豬啃個清光，儘管當局設下針對野豬的陷阱，惟收效甚微，以致不少村民都認為要恢復過去的野豬狩獵隊的制度，相信當局會審慎看待有關主張，畢竟狩獵涉及槍械。

她指在內地朋友眼中，作為國際大都會的香港竟然有野豬在鬧市逛街，可謂匪夷所思。她指野豬是在樹林裏生存的，只是城市不停地朝住郊野發展，野豬亦無奈要闖進市區覓食，加上有人餵飼，令到野豬同人愈趨接近，結果以前野豬害怕人，現時變成人怕野豬。