黎智英 指美出招將到來 辯稱非請求制裁

貼文料中共同謀有後果 資產無處躲 壹傳媒黎智英連同集團旗下3間公司，涉嫌串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全及發布煽動刊物等共3罪，違反《港區國安法》，案件昨續審，黎智英繼續自辯。黎承認，國安法生效後，其Twitter（現稱X）帳戶曾發貼文講制裁，稱中共同謀要為其邪惡行為負後果。黎智英承認這是他的想法，如果有制裁，作惡的人將要受苦，但不肯定貼文是否確實他寫，也否認請求制裁。黎亦承認在專欄中以「粗暴的法西斯手段」來形容國安法，但否認有意圖煽動憎恨。案件將於明年1月6日續審。

黎智英的Twitter帳戶於2020年9月17日發貼文指，當美國及其他自由國家聯手並施行制裁，中共同謀將無轉彎餘地，他們的資產亦無從隱藏。他們對香港人所作的迫害，他們的邪惡行為將會有後果。貼文同時轉載了英文版《蘋果日報》的新聞報道，關於葉劉淑儀及香港高官變賣在美資產。

黎智英昨稱，貼文內容是他的想法，但不記得貼文是他自己抑或李兆富寫。黎稱，貼文提到的後果，是中國政府遭西方國家邊緣化。法官質疑，貼文只談制裁，讀者會聯想到，後果的意思即制裁。黎智英稱或有這可能，但強調貼文開首用的是「當」，即「如果」，屬假設性，如果有制裁，作惡的人將要受苦。他沒請求或鼓勵制裁。

黎智英於9月24日在節目《Live Chat with Jimmy Lai》中說，限制晶片出口至中國，將令華為製造量減七成，不認為特朗普利用科技壓制中國軍事發展來得太遲。黎智英昨日解釋，美國在科技上制裁中國，將令中國初創企業轉往台灣。他只是解釋狀況，並沒有鼓勵持續制裁。9月27日，黎智英發表專欄文章，寫到「中共滲透社會各層面」，又指「二百警察殺入蘋果日報大樓……旨在殺雞儆猴，震懾所有傳媒」。

黎智英昨指，國安法令香港變得不再一樣。自從搜查大樓事件發生後，所有本地傳媒都被震懾，透不過氣來。法官質疑，既然《蘋果》刊登了這篇文章，則其實並非全部傳媒都受到震懾。黎智英回應稱，應改為差不多全部傳媒。

轉載陳日君抗「邪惡」 認用字或過激 就着文中稱，「中共以國安法此粗暴的法西斯手段進行鎮壓」、「中共面對自由世界一致的責難和制裁」，黎智英於庭上指，他無意透過上述說話煽動憎恨，只是事實陳述，描述中國面對的問題。法官亦關注，黎在文章用上「武漢肺炎」一詞，黎智英稱只是習慣，不小心用上。

9月29日，黎智英轉載天主教香港教區前主教陳日君就中梵協議一事往梵蒂岡的新聞，並指陳日君選擇遠赴對抗邪惡。黎智英昨承認「邪惡」一詞或過激，並為此道歉。

涉案4名被告包括黎智英（77歲）、蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司及蘋果日報互聯網有限公司。4名被告同被控一項串謀刊印、發布、邀約發售、分發、展示及或複製煽動刊物罪，以及一項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。黎智英另單獨被控一項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。案件編號：HCCC 51/2022

黎智英自辯重點