涉美容針奪命控21罪 名醫明年10月尾再訊

【本報訊】2018年11月發生香港首宗打肉毒桿菌針奪命個案，52歲女銀行家張淑玲懷疑在接受肉毒桿菌針（Botox）注射兩小時後昏迷，送院後不治。名醫李宏邦被控企圖誤導警員及違反《危險藥物規例》等合共被控21項罪名，案件昨在九龍城法院再提堂。被告暫毋須答辯，裁判官應控方要求將案件押後至明年10月27日再訊，以等待被告另外面對的誤殺案在高院有審訊結果，期間被告續准保釋。

被告李宏邦現年91歲。他被控兩項企圖誤導警員罪、12項「沒有備存有關危險藥物的登記冊」罪，及7項「沒有以附表一指明的格式備存有關危險藥物的登記冊」罪。

被指訛稱死者哮喘求診

控罪指被告於2018年11月11日在尖沙咀堪富利士道格蘭中心的「李宏邦美容整形集團」，指稱張淑玲於當日下午因哮喘病到訪被告的診所，企圖誤導高級警員劉樹生及警署警長方志強。另外，被告被指身為獲授權管有及供應危險藥物的人，沒有根據該條例制訂的《危險藥物規例》備存登記冊，並沒以該規例的指明格式記下他所獲得或由他供應的危險藥物。涉及的危險藥物當中含有安定、咪達唑侖、氟硝西泮、甲基苯丙胺及氯胺酮等成分。案件編號：KCCC 1283/2019