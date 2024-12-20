議員憂熊貓經濟變涼 籲優化商品續溫

【本報訊】各界均指要大力發展熊貓經濟，立法會昨通過有關發展旅遊的議案。有議員指現時熊貓商品令人「買唔落手」，認為熊貓可和多啦A夢相比，期望政府目光應放眼世界，而相關產品要持續有溫度，勿讓煲滾的「熊貓茶」變成「涼茶」。

議員江玉歡指「屋企煮飯好香都要打開窗先可以畀人知道」，即刻發展熊貓經濟亦見吸引外地客，但又指幫得了一時幫不了一世。她自認「鍾意買嘢」，但日前到尖沙咀行紀念品店卻「買唔落手」，認為產品不吸引。她指有品味、豐富的產品設計需要持續的溫度，勿讓煲滾的「熊貓茶」變成「涼茶」。她說：「日本有多啦A夢，香港都可以有熊貓作為主角。」

目前香港有6隻大熊貓，議員黃錦輝認為海洋公園應為大熊貓打造角色，進一步推動粉絲效應，推出電影、遊戲或動畫等作品。他指熊貓經濟推銷得宜會對本地旅遊業帶來嶄新的吸引力，認為香港應着重創造別具本地特色，兼具智慧財產權的大熊貓產品，例如李小龍熊貓、雞蛋仔熊貓等公仔。

拓紅色旅遊 倡放眼東南亞 對於拓展紅色旅遊，議員鄧飛指政府應悉心打造相關的文物徑，強調不應只看中國的革命、抗日在香港發揮甚麼作用，眼光亦應遍及菲律賓、越南，可以將香港打造成為「東南亞革命之都」旅遊。

文化體育及旅遊局局長羅淑佩表示，政府有定期更新博物館內容並推出專題展覽，未來亦會和內地合作。她指當局在完成行山徑時亦會修建文物徑，北區就有不少地標，當局也有舉行相關導賞活動。她續稱，主題公園推出一系列新熊貓產品，現時相關社交平台有10萬粉絲，相關內地社交平台熱門程度亦是前100名。