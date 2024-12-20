列車部件捐贈學校 打造鐵路主題教育

【本報訊】隨着鐵路發展及機件老化，陸續有港鐵列車退役。港鐵在3年前推出「退役列車保‧傳計劃」，讓退役列車活出「第二生命」，以不同形式繼續服務公眾。港鐵近日向葵涌三水同鄉會劉本章學校捐贈退役列車部件，包括首次捐出座椅、閘機及電子路線圖，將火柴盒校舍化身港鐵車站，打造以鐵路為主題的教育方案。

學生參與方案設計實踐 三水同鄉會劉本章學校「鐵路主題式教育方案啟動禮@劉本章站 」周三（18日）揭幕，7層立體鐵路主題式教育方案貫穿港鐵路線及車站。該鐵路主題式教育方案由教師、家長及學生一同參與，體現藝術、體育、環保、創意及教育元素。學生參與設計港鐵車站字體、指示圖和路線圖，讓學生在模擬的港鐵環境中學習，認識香港鐵路與發展，並透過內裏的標語、海報等，從日常生活中實踐關愛、禮讓等良好品質。

港鐵於2021年推出「退役列車保‧傳計劃」，透過原卡保育、將車廂及部件循環再用及升級改造等方式，讓退役列車以不同形式繼續服務公眾。港鐵至今已與超過20個非牟利團體、社區夥伴和政府部門合作，將超過500件退役列車部件，例如座位、扶手等捐贈予長者中心和學校，以及作地區休憩設施；亦將列車部件改造成用作肢體伸展運動的設備，並由港鐵義工隊安裝至長者家中使用。