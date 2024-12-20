港鐵列車推熊貓主題 10站滿布打卡位

行走南港島機場快綫 增乘搭體驗 大熊貓現身港鐵車站及列車！港鐵昨宣布即日起至明年2月，推出「大熊貓暢遊MTR」系列活動，涵蓋大熊貓主題車站、主題列車及10個車站「打卡位」貼紙等。其中，3列大熊貓主題列車，即日起行走南港島綫及機場快綫。

明年1月 高鐵列車出沒 港鐵昨推出3列大熊貓主題列車，包括兩列南港島綫及一列機場快綫列車，車廂內布滿各種造型的大熊貓圖案，如座位上貼有大熊貓頭像，車廂門口亦有大熊貓與乘客打招呼。而高鐵大熊貓主題列車將於明年1月啟航，乘客由香港西九龍站乘搭高鐵前往深圳或廣州，有機會與主題列車相遇，詳情稍後公布。

此外，南港島綫海洋公園站亦布置成大熊貓主題車站，6隻大熊貓，包括盈盈、樂樂、安安、可可及一對龍鳳胎寶寶「家姐、細佬」，出現在站內不同位置，包括客務中心、大堂、月台、樓梯和牆壁等。港鐵多個車站，包括南港島綫沿線各站、羅湖站、落馬洲站、機場快綫沿線車站，以及高鐵香港西九龍站的職員，亦會在制服上掛上大熊貓裝飾，為乘客增添乘車體驗。

同時，6隻大熊貓影像亦會進駐港鐵金鐘站，在候車大堂與乘客見面；大堂中的LED圓柱會播放3D大熊貓出沒片段，大熊貓會伸手向乘客打招呼。

不同造型 配合地區特色 此外，10個高人流的港鐵車站，包括金鐘、灣仔、銅鑼灣、中環、海洋公園、東涌、深水埗、香港、尖沙咀及尖東站，將設置「打卡位」，每個車站的大熊貓造型，均換上具有地區特色的裝飾。

港鐵公司常務總監—香港客運服務楊美珍期望，活動可令市民增加出行、消費，相信會有更多人使用港鐵服務。她表示，大熊貓主題列車陪伴乘客乘搭南港島綫列車到海洋公園站探望大熊貓，而機場快綫是接觸世界各地旅客的其中一個重要門戶，期望吸引更多旅客訪港欣賞大熊貓。