10億河套直連路不通香港 當局研修改

【本報訊】位於北部都會區的河套香港園區第一批次的8幢大樓，首3座大樓會由今年年底起陸續落成，園區明年便會正式進入營運階段，港鐵落馬洲站有一條700米長的直連路可往返河套香港園區。但早前發展局公布園區出入安排時，指訪客若由香港進入河套園區，不能使用該路往返落馬洲站及河套園區。議員張欣宇日前批評安排不合理後，再與立法會工商及創新科技事務委員會副主席吳傑莊一同向保安局及創科局了解事件，創新科技及工業局表示，會重新檢討法例修改的安排。

議員張欣宇早前在工商及創新科技事務委員會會議上表示，一條10多億元造價、專為園區服務的直連路，原來若訪客經落馬洲支線口岸過關，才可直接使用直連路前往河套園區，反之由香港出發則不能在離開落馬洲站後，使用該直連路前往園區。「這樣的結果更加是匪夷所思，邏輯上也根本站不住腳。」

須先往深圳再入境捱轟 張又質疑，按照政府安排，由香港出發的人士，必須先過關前往深圳，再入境回香港，才可通過直連路前往園區，河套香港園區地處偏僻，無論作為當區議員，抑或作為交通專業的工程師，都實在不能接受。他建議政府可在相關禁區通告上加入准許「園區訪客」，未來再推動大幅度縮小禁區範圍，為北都會使用及建設拆牆鬆綁。