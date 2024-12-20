房協建屋高峰期 未來5年供1.7萬伙

【本報訊】香港房屋協會主席凌嘉勤昨日表示，今年房協工作順利，預計將會在明年推售新一期資助出售房屋。他又指，未來5年房協將會有1.7萬個單位建成，是房協建屋的高峰期，對現金流有一定挑戰，需審慎理財，而房協早前完成了一筆120億元的貸款，相信有助增加現金流。

凌嘉勤表示，未來5年是房協建屋高峰期，逾萬個單位落成對現金流有挑戰，故需審慎理財。目前房協除了完成一筆120億元貸款，亦開始出售部分非核心物業，包括停車場及商舖等，有助增加現金流，對房協幫助很大，他又強調房協會「善價而沽」，不會影響民生。

指出售物業善價而沽 其他工作方面，凌表示，房協就富戶政策採取多項措施，以打擊濫用公屋，近期已有約30戶向房協退租，亦有租戶涉及資料失實等問題，房協已採取行動並按機制進行。而重建屋邨方面，香港仔漁光邨的重置樓宇已經完工，將會陸續安排漁光邨居民入住。凌又指出，市場對資助出售房屋的需求屬剛性，市道對銷情影響不大，房協在項目落成後便會推售。而未來房協會在建屋及管理流程繼續善用科技，例如清潔、巡邏及監察設施等，都可以多用科技協助。