建造業付款保障條例 無指明用途難解拖糧

【本報訊】為改善建造業「拖糧」情況，立法會三讀通過《建造業付款保障條例草案》禁止「先收款、後付款」合約，條例適用於高於500萬元的建造工程合約，但不包括私人住宅樓宇工程，下周五（27日）刊憲、8個月後實施。建造業總工會指相信條例通過後可提高分判商的議價能力及有阻嚇力，但認為有限制，無針對刻意不出糧的公司。年關將至，昨日再有兩個地盤爆欠薪，有判頭坦言「依家真係過日子都困難」。

再有兩地盤爆追薪 香港建造業總工會理事長周思傑昨日指，工人最關注是「有無糧出」，現時很多工人欠薪情況都涉及資金鏈問題，拖糧引致公司周轉問題而冇糧出，所以整個業界普遍歡迎通過有關條例草案，相信對業界的資金鏈運轉會有很大幫助。惟他又稱條例無規定公司拿錢後「用咗喺邊度」，或者有些公司拿錢後「支糧都係差」。他指工人很無奈，只能向勞工處求助，之後等待審裁或破欠基金，時間就很長，「對啲工人係不利嘅」。

今年以來，多個地盤爆出工人欠薪問題，更有承建商馮祥記突然因周轉不靈清盤收場，而近期保華建業等老牌承建商亦屢爆追工程費及欠薪糾紛，集團旗下保華建築有限公司亦遭建材商入稟呈請清盤。年關將至，港島半山西摩道美麗臺重建項目地盤，於昨日早上有10名工人到保華建業在觀塘的辦公室拉橫額，追討160萬元工程費用。

建築商保華建業捲入多宗拖欠工程費糾紛，房委會上月初與保華建業達成協議，更換東涌第103區及粉嶺新運路兩公屋項目的總承建商。新總承建商亦已於今年11月中，正式接收這兩個地盤，並進行餘下工程。另外房協亦在今年11月底與保華達成協議，就3個由保華承建的房協項目，包括粉嶺百和路、洪水橋第2期專用安置屋邨及安達臣道「朗然」，更換總承建商。

同日將軍澳翠嶺路一個地盤亦有工人到場追薪，大判為寶嘉建築。據工人透露，約80名至100名工人主要涉及雜項、紮鐵及釘板被拖欠薪金逾300萬元。