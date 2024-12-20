議員呼籲救市勿為改而改 新招怪招搶人才

「三高」壓垮中小企 促政府主動補飛 經濟低迷，百業蕭條。立法會昨通過「積極應對經濟轉型，維持有利的營商環境」議案，提出議案的議員林健鋒直指現經濟是結構性問題，而非周期性問題，而中小企前路難行，認為政府應推出政策維持本港營商環境，大刀闊斧進行改革；亦有議員指商界憂慮「租金高、人工高、成本高」等「三高」問題，若不想「成條街都係夾公仔機舖」，政府應主動出擊。對於引入人才方面，有議員直指目前出現人才來源地過於單一，部分人才未能就業，政府應作檢視。

林健鋒指最近有80後在中環經營的花店，走過黑暴疫情，但面對消費模式轉變及高端客戶流失，前路難行需要轉為網店，又指現時本港很多中小企面對同一情景，故事只是冰山一角。他強調政府要大力支持中小企持續發展，過去數年中小企元氣大傷、融資困難，近期幸好政府跟進及把握時機推出措施，否則神仙難救。

倡改變大市場小政府原則 在搶企業方面，他指政府應該積極引進新資金，增強跨國金融機構在港發展信心。但他認為政府不應人有我有、為改而改，又建議搞旺股市、樓市。至於搶人才，他指本港不是「皇帝女唔憂嫁」，應使用「新招、好招，甚至怪招」搶人才，同時政府應留住本地及國際人才，部分移居外地的港人認為外國生活沒想像中好，政府應推出強而有力措施吸引他們回港。

會計界議員黃俊碩指做生意會擔心「租金高、人工高、成本高」等「三高」問題。他舉例，議員江玉歡關注的公仔機店舖因不需人手，減低成本才成行成市。他說：「加上（店舖）校鬆個爪，等江議員夾咗20次，一次都夾唔到嘅時候，呢一啲公仔機嘅投資者先搵到『三高』底下嘅投資空間。」他認為若不想「成條街都係夾公仔機舖」，政府應主動出擊，輔助中小企發展，認為「大市場小政府」經濟原則現時或較艱難。

指新聞處無公關專家掌舵 政府強調現時是經濟轉型期，議員陳沛良指市民直觀感受是看見經營多年的老店接連倒閉，傳統商業區的吉舖也不少。他認為業界要主動適應求變的同時，政府需提供適當支持，協助中小企升級轉型。他認為目前亦出現人才來源地過於單一、部分人才未能就業，值得政府檢視。

議員陸瀚民指內地城市進步得很快，香港若不改革便會被淘汰，認為改革可謂刻不容緩。他指旅客觀光模式改變為經歷式或體驗式，但近日有舉辦馬拉松的組織反映，賽事因運輸署反對沿用多年的路線而取消，期望政府以拆牆鬆綁的思維更好地促進業界發展。

對外宣傳方面，身兼行政會議召集人的議員葉劉淑儀指政府新聞處、廣播處長時間沒公關專家掌舵，現時兩者均是政務官，對政府公關宣傳有影響。她又認為不能削弱本港作為「單獨關稅區的地位」。

商經局局長丘應樺回應指政府會繼續維持可靠便利和優越的營商環境，為企業創造更多的商機，增強經濟發展動能。各個政策局部門和機構，會在不同範疇繼續聆聽議員和業界的意見，又認同政府須在宣傳方面要凸顯香港單獨關稅區的地位。