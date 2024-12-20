太空油價格低 外形似電子煙易傳遞

【本報訊】毒品日新月異，青年深受其害。有提供戒毒服務的香港基督教服務處PS33深水埗中心服務主任吳新健指，近年毒品明顯有年輕化情況，而「太空油」出現，更令問題蔓延至高小至初中的學生。曾有11歲、12歲吸食「太空油」的學童向他們求助，初次吸毒的年齡則可能低至9歲、10歲。而學童、青年取得毒品的途徑，往往是經朋友或同學，甚至「Friend搭Friend」，亦可能是在娛樂場所或透過社交媒體取得。

吳指出，「太空油」價格低於一般常見毒品，價格約為50元至100元就有一粒「煙彈」。而且「太空油」的外形與電子煙類似，容易傳遞，亦令其毒害易被忽視，甚至有人在不知情、「唔知自己（吸）食緊啲乜」、「人食佢食」的情況下，初嘗朋友遞來的「太空油」。

倘只禁依托咪酯 或現太空油2.0 他又表示，新型毒品禁之不盡，雖然現時對「太空油」的成分「依托咪酯」宣傳甚多，能夠減少青少年不知禍害而吸食。不過他亦指出，若果政府只是禁止「依托咪酯」而不禁止「太空油」的載體，日後毒販可能會將其他麻醉藥注入電子煙彈販賣，亦可能會再出現「太空油2.0」、「太空油3.0」。