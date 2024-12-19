笑看天下：俄烏戰事 多結難解

俄烏戰事會否因為特朗普再度上台而快速結束？特朗普日前在佛羅里達州海湖莊園舉行當選後首場記招，其中提到美中兩國可以一起解決世界上所有問題，他對中國的態度明顯有所改變，未至於乜都「美國優先」而忽視中國近年雄起的實力。至於俄烏戰事，特朗普亦冇好似食咗幾擔蒜頭，揚言24小時可以解決，反之，佢形容終止俄烏戰事有少許進展，或考慮不再讓烏克蘭以美製遠程導彈攻擊俄羅斯本土。

然而，俄烏戰事短期內相信難以止戰促和，這是因為歐洲多國如英國、法國、德國等，依然冥頑不靈為烏克蘭提供軍援和財政上的支持，令戲子總統澤連斯基一直存有僥倖心態，以為有朝一日仍有可能打垮俄羅斯！而即使特朗普重返白宮，俄烏停火恐怕還是難有大進展，皆因如今又節外生枝，俄羅斯首都莫斯科一幢公寓日前發生爆炸，造成至少兩人死亡，包括俄軍輻射、化學和生物防護部隊司令基里洛夫及其助手；俄羅斯聯邦偵查委員會定性為「恐怖襲擊」並展開調查。烏克蘭官員其後表示，呢次襲擊係烏克蘭國家安全局針對基里洛夫的一項特別行動。基里洛夫因在國防部定期舉行簡報會而為俄國民眾認識。

俄羅斯聯邦委員會副主席科薩切夫強調兇手將受到懲罰，稱當局絕對不會手軟。俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃於社交媒體上表示，基里洛夫生前致力於揭露美國在烏克蘭展開嘅一系列生物實驗室活動。而烏克蘭國家安全局則指基里洛夫在烏國使用禁用的化武，自俄烏戰事爆發以來，當局錄得逾4,800次使用化武情況。

俄烏戰事忽然添加了化武情節，彼此互揭是非黑白，誰是誰非仍有排糾纏，俄烏戰事之結難解！