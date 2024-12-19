撥亂反正：台灣有錢 但快被掏空

候任美國總統特朗普在2016年首次當選時，曾跟當時的台灣領導人蔡英文通過電話。事件當然引起了北京強烈不滿，事後特朗普半補鑊的解釋，是蔡英文主動打電話給他，又強調台灣花了數以十億計美元向美國購買軍備，沒理由對方打來恭祝他當選，他也拒絕接聽。

事隔8年，特朗普應該清楚知悉北京對台灣問題的紅線，他完全沒有意圖就此挑戰中國，他關注的只是中美之間的貿易逆差和美國的工人就業。故此，雖然他未上任已揚言向所有中國進口貨品加徵關稅，但他今年再沒有與被北京列為頑劣台獨分子的賴清德通電話，雖然肯定賴有嘗試或要求過致電特朗普。

美國前國家安全顧問奧布賴恩日前證實，台灣駐美代表上月趁他到鹽湖城度假時，專程飛往當地與他會面，請他向特朗普轉交賴清德的賀函，並聲稱特氏收到後非常高興。他又指特朗普一直有關注台灣，理解台灣面對的安全挑戰和壓力，但特朗普同時認為「台灣很有錢」，故美方可能不願再承擔台灣的防衞開支。有關說法其實並不令人意外。特朗普在選舉時已經講過，台灣離美國太遠，離大陸則太近，美軍難以協助防衞。本來台灣還可以藉向美國大手筆購入軍備來討好特朗普，但相關預算似乎已在拜登政府臨落台的幾個月都花光了。

特朗普又批評過台灣搶走了美國的晶片業務，同樣，拜登政府已經搶先特氏一步，要求台灣將最能賺錢的晶片企業台積電移師美國設廠，據報最新還下令將當中最先進的技術和生產線都轉移到美國，令北京以至部分台灣人都嘲諷台積電快將要易名為「美積電」。台灣有錢但已逐漸被掏空，「今日烏克蘭，明日台灣」可不是說笑的。