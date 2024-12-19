自成一家：優勢不可能天長地久

內地政府不斷加快對外開放的步伐，近日又有兩大動作，一是將過境免簽外國人在境內停留的時間，由原72小時和144小時一律延長至240小時（10天）；二是深圳把文錦渡口岸作為全市首個離境退稅陸路口岸試點。可惜這兩個消息對香港零售業來說並非好事，也再次印證香港的傳統優勢不可能天長地久。

其實，香港許多傳統優勢在近年已今不如昔，例如曾經持續多年蟬聯全球最繁忙的香港貨櫃碼頭，現在已跌出全球十大，排名靠前的是上海港、深圳港等內地港口。又如過去香港被稱為購物天堂、美食天堂，原因是內地生活水平低，外國貨進口不多。現在卻是反過來，內地網購平台席捲香港，大批香港人周末北上找尋美食。

有些港人認為內地這樣做是針對香港，明搶香港生意。這一點並不正確。疫後復常的這兩年，內地對外開放的步伐一直愈走愈快，包括單方面給很多國家免簽入境，如今放寬過境免簽的規定和便利出境退稅，皆是沿着同一路徑推進。這些措施是針對所有境外人士的國家政策，並非針對香港。

實際上，香港多年來一直維持許多傳統優勢，某程度而言並不是因為香港厲害、做得好，而是因為以前內地開放的步伐不夠大。簡單來說，香港是內地的一扇窗戶，過去內地的門不開或者開得不夠大，才有人要通過香港這扇窗戶出入。但香港人不能寄望國家的門永遠不開來保住自己的優勢，當內地的大門愈開愈大，要通過香港進出的人自然少了。香港的傳統優勢也隨時會失去。

打鐵還需自身硬，現在的香港亟需建立起自己的新優勢，用好普通法、低稅率、國際化等優勢，這才是香港未來發展的着力點。