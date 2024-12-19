強詞有理：中國實力

「中國和美國可以一起解決世界上所有問題」，這句話出自一向目中無人的特朗普之口，許多人感到不可思議。經常標榜「美國優先」、「美國第一」的他，從來不將任何國家放在眼裏，對中國也從來不假辭色，甚至充滿敵意，如今忽然奉上這頂高帽，到底是捧殺還是棒殺？其實都不是，實力決定地位，中國崛起有目共睹，國際地位和影響力日益提升，不管老美多麼狂妄，都不得不正視中國的存在。沒有中國的合作，世界上許多問題還真的不容易解決，例如烏克蘭危機，特氏想推動停戰，只能求助於中國，因為俄國只信任中國。

老美的心態顯然很矛盾，一方面恐懼中國，把中國崛起視為對美國霸權的最大威脅和挑戰；一方面又離不開中國，許多事情需要中方合作。特朗普說中美可以解決世界上所有問題，雖然有點誇張，但也不是全無道理，缺少中美任何一方，許多問題都將無解。

也許正因如此，特朗普最近的態度似乎不再那麼傲慢，他競選總統時揚言對所有中國商品徵收60%關稅，後來改變口風，從60%降至10%，反而計劃對盟友加拿大和墨西哥徵收25%關稅，可見他狂妄歸狂妄，始終還是要面對現實。說穿了，這就是欺軟怕硬，對加拿大和墨西哥徵收關稅，對方不敢反抗，對中國揮舞關稅大棒，隨時遭到反制。

畢竟中美實力此長彼消，再也不容許老美任性。理論上美國仍是世界最大經濟體，綜合實力獨佔鰲頭，實際上根據世界銀行和國際貨幣基金組織的數字，以購買力平價計算，中國GDP早已後來居上；論工業產值，中國更是遠遠拋離美國。甚至科技和軍事方面，中國也正迅速趕上，美國的優勢所餘無幾。對此，一向精於計算的特朗普當然心知肚明，他只相信實力，不講意識形態，中國的實力擺在那裏，令其不得不三思而後行。

最有趣的是，特朗普打破慣例，主動邀請中國領導人出席其就職典禮，實在出乎意料。這大概也可以算是伸出橄欖枝吧？雖然中國領導人應約出席的可能性不大，但起碼收到了對方的善意，理應作出正面回應，這將有助於未來兩國高層互動。由此可見，有人擔心特朗普上台後中美關係會更加惡化，甚至可能徹底撕破臉，未免過於悲觀，只要中國不斷提升自身實力，老美就不敢放肆。