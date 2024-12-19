龍吟虎嘯：弄不好 戰火更旺

不論是拜登還是特朗普，在當前形勢下推行「美國第一」、確保美國霸權時都堅守一個策略——美國不輕易參戰用兵，只打代理人戰爭，只提供軍火武器。現在的俄烏戰爭、中東戰爭，以及衝突潛力巨大的朝鮮半島、台海、南海可能發生的戰爭，美國都是極力推行「代理人」政策，避免參戰。

百多年來，美國計過數，世界大戰中被迫下海，死傷枕藉，雖然獲利巨大，但噩夢難消，並不划算，還是打代理人戰爭、出錢出武器更划算，何況山姆大叔是「唯武器論者」，見到對手武器精良、軍力強大，老美的膽子就會縮小，更不敢「親自出馬」拚命。現在，美國已經鎖定中國和俄羅斯是它最大、最危險的競爭對手，甚至是敵國，它要在未來十幾廿年內打垮中俄，對此它策劃、準備已久，也已出招打了數年。

從部署看，它是滿以為打代理人戰爭即可成事的。於是拜登先拿挑起俄烏之戰試手，拿烏克蘭和北約當代理人、當槍使。然而，代理人戰爭雖然「省事」風險小，自家不用流血犧牲死人，不被戰火荼毒，但獲勝的可能性大減，尤其是挑戰一個強大的對手，你只端出一群「二打六」、「小癟三」，怎能贏呢？烏克蘭在俄國面前，澤連斯基在普京面前，算甚麼呢？拜登事先算不到嗎？不，當然算得到，但沒辦法，誰叫你是我選中的棋子，做些犧牲不應該嗎？現在拜登要走了，特朗普要來了，對俄烏之戰他們實行相反做法，都是為了「美國第一」，都是要把烏國最後榨乾、丟棄。

然而，目前俄烏之戰打到這種程度，美國、烏克蘭和北約處於明顯不利局面，特朗普要斡旋「停戰」，不是拋棄烏克蘭、拋棄澤連斯基就可以做得到的，俄羅斯的胃口，歐盟、北約的利益，更不是特朗普嚇唬嚇唬或給點甜頭就能擺平的，何況特朗普還想在這件事上大撈好處，難度之大可想而知。弄不好，偷雞不成蝕把米，戰火更旺也。