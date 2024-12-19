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遏違交通例 葵青發815牛肉乾

違泊車輛被拖走。 違泊車輛被拖走。
違泊車輛被拖走。
【本報訊】執法部門於本周一（16日）及本周二（17日）一連兩日，於葵青區進行交通日，重點打擊工廠區車輛違泊和電單車之違例事項。行動中，警員共發出815張定額罰款通知書，並拖走4輛對道路造成嚴重阻塞的車輛。另外，警員亦針對行人不小心橫過馬路發出3張傳票。
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