遏違交通例 葵青發815牛肉乾

【本報訊】執法部門於本周一（16日）及本周二（17日）一連兩日，於葵青區進行交通日，重點打擊工廠區車輛違泊和電單車之違例事項。行動中，警員共發出815張定額罰款通知書，並拖走4輛對道路造成嚴重阻塞的車輛。另外，警員亦針對行人不小心橫過馬路發出3張傳票。