北角住宅劏房闢私煙倉 拘中年漢 檢貨值170萬

調查人員表示，關員於當日下午在北角巡查，期間發現一名58歲男子形迹可疑，於是上前截查，在其背囊檢獲600支懷疑私煙。關員隨即帶同該男子到附近一大廈的自住單位調查，結果在屋內檢獲約36萬支懷疑私煙；經跟進調查後，關員再押解該男子到該大廈一劏房單位，發現藏有約2.6萬支懷疑私煙。

分散儲存 圖增偵查難度

海關相信，行動已搗破兩個供應港島東區的私煙儲存及分銷中心，不排除涉案人士儲存私煙，以便在聖誕及新年等傳統假日前供應買家。調查人員續指，涉案人士報稱任職廚房工人，相信其私煙活動已活躍超過半年時間，他把私煙儲藏於不起眼的鬧市住宅單位，外出派貨時以背囊收藏，並刻意分散私煙儲存點，從而分散風險，以增加海關偵查難度；而涉案私煙牽涉多個品牌，可能來自內地或海外，惟確實來源仍有待調查。