聘內地人來港開戶做電騙 拘6男

【本報訊】近年網上求職騙案及假冒客服騙案逞上升趨勢，今年至今，兩類型騙案分別錄得2,972宗和4,515宗，損失金額高達14億元。而騙徒通常會使用電話或社交平台接觸受害人，其後以不同藉口游說他們轉帳到由內地人持有的網上銀行戶口，得逞後即不知所終。

執法部門經調查及分析後，近日鎖定一個跨境犯罪集團，得悉該集團以「包食宿」、「搵快錢」作招徠，聘請內地人以訪客身份來港開設網上銀行戶口。受聘者會獲安排酒店住宿，並於酒店內操控相關戶口，以接收及轉移各類型騙案的犯罪得益。

前日上午約10時，警員以涉嫌「串謀洗黑錢」罪，拘捕一名32歲本地男子及5名內地男子（22至45歲），並在各人身上及酒店房間內，檢獲多部手機。調查顯示，上周三（11日）至前日期間，被捕本地男子懷疑在旺角區一酒店房間，協助另外5名男子開設戶口，以進行洗黑錢活動。

居澳洲華人 墮投資局失277萬 直至目前，該部門發現至少有15個戶口被用作收取12宗騙案的款項，當中涉及假扮官員騙案、電話騙案及投資騙案等，短短數日內，該些戶口已收取超過300萬元騙款。在行動結束後，執法部門獲得銀行業界協助調查被捕人士的戶口，得以主動聯絡部分受害人，及時減低他們的損失。至於損失最大的一宗，受害人是一名居於澳洲的中國人，他因誤墮投資騙案，損失高達277萬元。

另外，截至今年11月，已有超過9,000人因涉嫌「洗黑錢」罪被捕，當中逾7,000人為傀儡戶口持有人，佔總數的75%；由去年10月至今，已有45人因租借或售出戶口被加刑，刑期分別增加約3個月至13個月。