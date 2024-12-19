祈福黨再現 多區呃100萬 主腦偕3偷渡神棍就逮

【本報訊】執法部門根據早前統計，發現在今年1月至11月期間，全港20宗街頭騙案中，有13宗涉及「祈福黨」犯案手法，警員經調查及翻看閉路電視，於前日展開行動，以涉嫌「以欺騙手段取得財產」拘捕3名女子（44至68歲），並檢獲數部手提電話、被捕人案發時身穿的衣物、小量港幣及外幣現金等證物。

專吼獨行長者落手 初步調查顯示，被捕女子疑與6宗在新界南、新界北及東九龍的同類騙案有關，案中受害人大多為長者，分別損失5萬至28萬元不等現金或金器，涉案總額達100萬元。

據初步調查顯示，被捕女子於今年8月至12月期間，在不同公共屋邨的公眾地方內尋找目標，專門針對剛在邨內醫務所診症後的獨行長者，先派其中一人向他們搭訕，扮作尋找附近「神醫」的消息，期間，另一名騙徒裝作路經，向事主及同黨訛稱認識「神醫」，並將他們帶往與第3名騙徒見面。該名騙徒會假扮神醫或其親戚，並稱事主身體抱恙，或有親人受邪靈侵擾，需要進行祈福儀式。

由於騙徒誇大其詞、危言聳聽，受害人擔心家人及自身身體狀況，一時情急之下誤信其詞，遂在騙徒指示下，由銀行或家中取出財物及現金，將其交予騙徒進行祈福儀式，以保闔家平安及消災解難。騙徒其後把有關財物放入袋中，並指示受害人返回家中再打開，惟當事主打開包裹後，始知財物被掉包成水樽或報紙之類無價值雜物，始驚覺自己受騙。

執法部門指出，被捕女子俱為非法入境者，警員其後再於深水埗，以涉嫌「協助未獲授權進境者留下」拘捕一名62歲本地女子，她涉嫌向3名女被捕人提供處所。4名被捕人俱已被扣查，執法部門呼籲市民提防受騙，若在街頭發現有人不斷兜搭長者，應盡快報案求助，市民亦應多加關心家中長者情況，多向他們傳達防騙資訊。