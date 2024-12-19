假喇叭耳機扮水貨 連鎖集團4人落網

外觀商標抄到足 最平僅正貨價四成難察騙局 海關早前接報，指有連鎖零售集團，涉嫌以俗稱「水貨」的「平行進口」作招徠，以正貨價的四至七成，售賣懷疑冒牌的名廠喇叭及無線耳機。關員經調查後，前日突擊搜查該集團的8間分店，以及在九龍一工廈單位的儲存倉，檢獲共1,300件懷疑冒牌貨，市值約140萬元。行動中，集團的兩名董事及兩間分店負責人，涉嫌違反商品說明條例被捕。海關指出，涉案冒牌貨抄襲正版的外觀設計及註冊商標，仿真度頗高，消費者難以一眼識別。

搜8分店倉庫 檢1300件貨 海關早前接獲舉報，指市面一個連鎖零售集團，懷疑售賣冒牌喇叭及無線耳機。版權及商標調查科關員經進一步調查及透過商標持有人協助，於前日在全港多區展開執法行動，突擊搜查該集團8間位於各區的分店，以及一個位於九龍、用作儲存倉庫的工廈單位，結果檢獲共1,300件懷疑冒牌物品，估計市值共約140萬元。

行動中，海關共拘捕4名男子（44至54歲），包括集團兩名董事及兩間分店負責人，他們涉嫌違反商品說明條例，其後已獲准保釋候查，案件仍在調查，不排除有更多人被捕。

冒牌產品金色商標較粗糙 初步調查顯示，該連鎖零售集團以俗稱「水貨」的「平行進口」作招徠，以700元至3,200元低價銷售喇叭及無線耳機，售價為有關正價的四成至七成，初步相信有人訛稱由外地輸入水貨，並以假貨冒充水貨。

海關指出，涉案冒牌貨抄襲正版的外觀設計及註冊商標，其仿真度高，消費者難以一眼辨別。正貨的包裝盒圖像清晰色彩鮮明，印刷較冒牌貨更為精美，而冒牌喇叭的正面金色商標亦較粗糙，其邊緣切割及表面處理與正貨有所不同。由於節日臨近，海關呼籲市民應光顧信譽良好的商戶，而商戶在採購時亦應小心謹慎。