東呼即應：茶記餐牌寫錯菜單 變豬扒雙強飯

【本報訊】做人跟清理垃圾、搞好市容一樣，不可以隨隨便便，中文寫得不好又或者輸入錯誤隨時鬧笑話！《東呼即應》近日發現網上流傳內地招聘告示，疑「月工資」中的「月工」黐得太埋，令人有不當遐想。另一茶餐廳餐單一道「豬扒雙『強』飯」的菜式，疑似「強」與「蛋」輸入法一樣而造成誤會，但亦有網友笑指「雙強」飯是指附送「大強」、「小強」。

招聘月工資寫成「肛資」 近日網上流傳一張內地招聘告示的照片，上面寫成「肛資」，但其實是每月工資5,000元人民幣，令人啼笑皆非。中文字博大精深，古代亦曾有一掌故，王安石說「波」是「水之皮」，接着蘇軾嘲諷指，難道「滑」是「水之骨」嗎。近日本港網上亦流傳一張茶記豬扒雙「強」飯的圖，不禁令網友質疑莫非是預告有小強。

該張茶餐廳的餐牌的「雙蛋飯」，寫着「葱油雞扒雙『強』飯」，未知是手民之誤，抑或意有所指。據推測，應該是打菜單那一位，其中文輸入法的「強」和「蛋」同屬一樣碼，之後又沒有校對，所以便弄錯了。不過就有網民猜測，茶餐廳可能是要事先「警告」食客，隨碟分分鐘附送「大小雙強」。