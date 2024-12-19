東呼即應：尖沙咀十多年垃圾山 食環僅存檔恐爆鼠患

東呼即應落區 揭遊客曾被淋「潲水」 人來人往的遊客區也會驚現「垃圾山」！近日《東呼即應》接獲市民爆料，指尖沙咀海防道臨時街市附近長期堆放大量垃圾已有十多年。而記者到現場發現，垃圾竟堆至有一人高，還發出陣陣惡臭，垃圾放一整天直至深夜也無人收集，衞生情況堪憂。爆料人指該位置多年以來一直是垃圾黑點，即便多次向食環署投訴也只拍照「存檔」便收隊，該處平日有不少遊客往來，影響市容。有前區議員批評，近年政府大力推廣旅遊，但就不見改善遊客區垃圾堆積問題，認為食環署責無旁貸。

市民馬太爆料稱，海防道十多年來，橋底都被一名叫秀姐（化名）的人放滿垃圾，但一向沒人理會，疫情前開始有人投訴，故食環署安排放置膠箱在廟的牌坊裏，現時箱子全部都裝滿菜汁漬、豬肉牛肉碎等。

裝滿菜汁肉碎陣陣惡臭 馬太又稱，即便投訴後，食環署人員也只會到場揭開垃圾拍照，拍照後便聲稱已清理，但其實垃圾仍然存在。

馬太認為，該位置海防道是直到海港城，而廟的牌坊位置也有很多內地遊客行經，以走到北京道一號方向，嚴重影響到遊客，如果稍為大風，裝有垃圾的發泡膠箱便會塌下來，試過有遊客被淋「潲水」，更甚者在假期情況會更嚴重，整條巷都擺滿垃圾膠箱。

而《東呼》記者日前親身到海防道臨時街市觀察，剛到達便看到疑似是爆料人口中擺放垃圾的秀姐在該處收集垃圾，並將垃圾堆放在馬路上。記者上前詢問時，秀姐稱是將紙皮類的垃圾用於回收，一會兒也會有回收車來回收。

堆高發泡膠箱無人運走 此外，記者在現場亦看到臨時街市旁的寺廟牌坊後，有大量堆得比人還高的發泡膠箱，發出一陣陣臭味。記者當天由下午3時等到晚上11點時，依然沒有任何人運走膠箱。

曾任油尖旺區區議員的香港理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強表示，旅遊區垃圾堆積如山會破壞遊客對香港的印象，而且那裏也接近臨時街市，多垃圾堆積難保鼠患不會更嚴重，也影響街市的衞生，要解決問題，食環署絕對責無旁貸。

食環署回覆指，留意到海防道不時有回收活動，已再次提醒參與回收活動人士，避免長時間擺放物品在行人路或馬路上，對公眾地方造成阻礙或滋擾，亦於附近一帶進行宣傳教育，包括展示宣傳海報和加設警告告示，提醒市民及持份者保持環境衞生和防治鼠患。