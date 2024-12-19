醫健：老有所醫：常見膽石有關的外科急症及處理（下）

胰臟炎亦是與膽石有關的病症之一。胰臟發炎引致全身炎性反應綜合症，可分為輕、中、及嚴重，中級至嚴重隨時有生命危險。一般病人會感到上腹異常痛楚，常見成因包括膽石、酒精、高血脂，亦有其他的原因，如先天性膽管擴張或胰腺導管內乳頭狀黏液瘤。在藥物方面，文獻亦有記載有關新型口服GLP-1 RA胰高血糖素樣肽-1受體激動劑與胰臟炎的關聯。

透過血液檢查，胰臟發炎指數（Amylase）升高，一般都需要電腦掃描去診斷是否有胰臟炎的徵象及排除其他可能的外科急症。如因膽石引起的胰臟發炎，便需要磁力共振膽胰管造影（MRCP）以排除膽管石或其他膽管或胰臟病變，有需要時要配合增強顯影（MRI with contrast），以便能更準確診斷有關病變。

如屬輕症，通常在醫院病房緊密監察，在足夠止痛及退炎後，並且身體狀況適合下，會建議在住院其間進行膽囊切除術，以避免再次胰臟炎。如出現膽管石或胰臟炎及膽管炎（Cholangio-Pancreatitis），則要先進行逆行性膽胰內視鏡造影術（ERCP）、乳頭突切開及取石術。有需要時可能要暫時放入支架，待膽囊切除後再安排合適時間進行逆行性膽胰內視鏡造影術去取出支架。如屬中度或嚴重病者，則視乎有沒有出現其他胰臟炎引發的併發症而獨立處理。理念是先處理有關併發症，待身體復原後再進行膽囊切除手術。

對於膽石引起胰臟炎的年長或身體不適宜進行膽囊切除術的病人，都建議進行逆行性膽胰內視鏡造影術（ERCP）、乳頭突切開術，以便膽汁流通及細石或泥沙能夠自動由主膽管排進十二指腸，從而減少胰臟炎復發的機會。如屬酒精引發者，則建議解酒；血脂高的人士要考慮藥物控制；先天性結構或胰臟病變，則要考慮相應手術處理。

若病人有膽石而沒有症狀，醫生一般會建議先進行觀察。但若膽石已引起症狀，或有膽囊炎或其有關的併發症，則會建議盡快安排醫生診冶。

外科專科醫生馮定邦

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