香港往返台北膺年度最繁忙航線

客運量逾678萬人

「香港-台北」的短程航線排榜首，全年客運量超過678萬人，仍比新冠疫情前少15%。根據統計，「香港-台北」航線於2024年客運量為6,781,577人，成為最繁忙航線。此航線在新冠疫情大流行前的2019年也曾位居榜首，2023年則排名第3。此航線的熱門理由可能是兩地地理位置接近、商務與旅遊需求強勁，以及疫情後跨境需求迅速反彈。這條短程航線因便利性而吸引大批商務人士與旅客，加上兩地緊密的經濟與人員聯繫，探親需求穩定增長，進一步提升航班需求。香港與台北也是重要的區域航空樞紐，具頻繁密集的航班供應。