智能投票箱草案2日煞停 被斥思慮欠周

【本報訊】政府計劃明年第一季向立法會提交草案，在選舉引入智能投票箱。但最終在兩日間煞停，有議員批評政府敏感度低、「唔係好深思熟慮」，若擔心有人投錯票應加強公眾教育。

職員協助隨時犯干預選舉 立法會政制事務委員會在周一議論時已有議員直指無謂，而政府昨在行政會議前指會積極考慮意見。但當局在昨凌晨回覆傳媒查詢時指在聽取聲音後，樂意從善如流，決定不推動智能投票箱，指如有需要將使用選票檢測機。

社福界議員狄志遠期望當局在推出有爭議的議題時，可以事先和議員溝通，及早諮詢議員能避免如今尷尬情況。當局沒交代智能投票箱如何運作，他估計是當選票「出現問題」時就會被退回，又說：「（假如）我想投白票喎，咁你（智能票箱）咪知我投白票囉。」他又舉例，假如職員協助畫錯票的選民會有干預選舉之嫌。

至於改為繼續用「選票檢測機」是否較好，他認為「相對嚟講會好啲、好少少」但未必有需要。他笑稱，即使長者或較容易畫錯選票，「你畀個檢測機，佢都係唔識。」他認為電子化形態現在點票，過往選舉「天光之後都未有結果」，電子點票望能3小時內有結果。

完善體制後的數場選舉，白票和廢票的總和只佔約2%或更少，究竟智能投票箱如何令選舉過程「更暢順」？當局指原意是助選民確認選票無誤。