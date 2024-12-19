迄批3.2萬宗新生嬰兒獎勵 涉額6.4億

【本報訊】本港出生率一直維持在低水平，當局設法催谷生育率，包括向每名在港出生、父或母為香港永久居民的新生嬰發放兩萬元獎勵金，並會有一系列住屋安排，每名嬰兒可縮減一年公屋輪候等措施。當局指截至今年11月底，政府已向32,107名申請人發放新生嬰兒獎勵金，總發放金額約為6.4億元；亦已有約3,000宗公屋申請在計劃下獲縮減一年輪候時間，當中約170宗已成功獲安排入住公屋。

政務司副司長卓永興昨日在立法會上回應議員質詢時指，有關新生嬰兒獎勵金，截至2024年11月底，政府共接獲32,811宗合資格申請，並已向32,107名申請人發放獎勵金，總發放金額約為6.4億元，計劃於獎勵金推出兩年後作出檢討。

當局又稱由2023/24課稅年度起，子女基本免稅額及子女出生課稅年度的額外免稅額，已由12萬元提升至13萬元。由2024/25課稅年度起，與2023年10月25日或之後出生的子女同住的納稅人若符合指明條件，居所貸款利息或住宅租金的扣除限額可由10萬元增加至12萬元，為期最多19個課稅年度。

居屋收10.6萬份申請 住屋安排方面，在「居屋2024」申請期內，房委會共收到約10.6萬份申請表，其中約5萬份屬家庭申請者。當中屬於「家有長者優先選樓計劃」及「家有初生優先選樓計劃」分別有約1.6萬份及3,000份，分別佔家庭申請者總數約三成及一成。有關公屋編配，房委會已於2024年4月1日起實施「家有初生優先配屋計劃」，凡有於2023年10月25日或以後出生而年滿一歲或以下的初生嬰兒的公屋家庭申請，均可獲縮減一年輪候時間。截至2024年11月底，已有約3,000宗公屋申請在計劃下獲縮減一年輪候時間，當中約170宗已成功獲安排入住公屋。